Usa: Fbi, ucciso uomo accusato di minacce online al presidente Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenti del Federal Bureau of Investigation (Fbi) hanno ucciso un uomo accusato di aver pubblicato minacce online all'indirizzo del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e della vicepresidente Kamala Harris. Secondo l'agenzia, l'incidente si è verificato alle 6.15 di ieri mattina (ora locale), quando agenti federali si sono presentati alla porta dell'abitazione del sospettato, tale Craig Deleeuw Robertson di Provo, a sud di Salt Lake City, per eseguire un mandato d'arresto a suo carico. Gli agenti avrebbero aperto il fuoco contro l'uomo, che secondo quanto riferito dalle autorità era armato. Robertson aveva scritto online di voler "togliere la polvere dalla mia tuta mimetica e dal fucile di precisione M24", dopo aver appreso che Biden si sarebbe recato in visita nello Utah. Nei mesi scorsi l'uomo, che si professava sostenitore dell'ex presidente Donald Trump, aveva pubblicato online una serie di insulti e minacce rivolti al presidente. (Was)