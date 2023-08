Corea del Sud: il tifone Khanun si avvicina a Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tifone Khanun, che da giorni causa danni e vittime nei Paesi dell'Asia Orientale, e che nelle scorse ore si è abbattuto sul Giappone meridionale e sulla Corea del Sud, raggiungerà in serata la periferia di Seul, accompagnato da forti venti e precipitazioni intense. Lo ha reso noto l'agenzia meteorologica coreana. Stamattina il tifone ha toccato terra lungo la costa sud-orientale del Paese nei pressi di Geoje. Attorno alle 21 di stasera, ora locale, il tifone si spingerà circa 40 chilometri a sud-est di Seul, dopo aver cambiato direzione verso nord-ovest. Se il fronte del maltempo continuerà a muoversi come previsto, si manterrà in Corea del Sud per circa 15 ore. Tutte le regioni meridionali della Corea del Sud sono state poste in stato di allerta sino alla mattinata di domani. (Git)