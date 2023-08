Banche: Tajani, norma va scritta bene, serve grande equilibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non è contro le banche ma lavora nell'interesse dei risparmiatori. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista a “Il Giornale”. “In questo momento le banche devono fare la loro parte in un piano complessivo ma sarebbe miope e dannoso per il nostro sistema economico colpirle in maniera indiscriminata. Per questo bisogna scrivere bene la norma. Il terreno è molto delicato e non ci anima nessuno spirito punitivo verso chicchessia”, ha affermato Tajani, secondo cui l’intervento del governo è stato reso necessario, soprattutto dopo il continuo innalzamento dei tassi imposto dalla Banca centrale europea (Bce). “La Bce ha sbagliato, lo diciamo da mesi e questa è l'inevitabile conseguenza. Purtroppo, chi ne ha fatte le spese sono state le imprese e chi ha mutui a tasso variabile, ora c'è il rischio che i mutui non pagati si trasformino in crediti deteriorati che potrebbero creare altri problemi. Per questo bisognava intervenire e il fine ultimo è tagliare le tasse sul lavoro, anche in vista del dibattito sul salario minimo”, ha aggiunto il vicepremier. (segue) (Res)