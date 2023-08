Banche: Tajani, norma va scritta bene, serve grande equilibrio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interpellato sul tema delle elezioni europee del 2024, Tajani ribadisce il ruolo di Forza Italia. “FI è il Partito popolare europeo (Ppe) in Italia, in questo siamo diversi dagli alleati, abbiamo la nostra identità e non vogliamo compromessi con forze antieuropeiste. Siamo liberali e vogliamo essere pietra angolare della politica italiana”, ha detto il ministro che poi delinea i contorni del progetto politico cui aspira il suo partito. “Il nostro progetto è ambizioso e abbiamo un grande spazio politico al centro, infatti crescono le attenzioni nei nostri confronti e ci saranno nuovi ingressi ai primi di settembre. Si tratta di chi vuole partecipare al nostro progetto di rivoluzione liberale, mentre per chi vuole usarci come taxi le porte sono chiuse”, ha concluso Tajani. (Res)