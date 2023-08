© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rakuten Group combinerà le attività di pagamenti con smartphone e carte di credito, e sta considerando la loro quotazione in borsa. Lo ha riferito l'emittente televisiva "Nhk". L'operazione segnerebbe un nuovo tentativo da parte del gruppo di e-commerce giapponese di riassestare il proprio bilancio dopo il fallimentare tentativo di affermarsi come quarto grande operatore di telefonia mobile in Giappone. (Git)