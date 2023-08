Ucraina: Kuleba, non trattiamo con Putin, sì a mediazioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina non è più disposta a negoziare direttamente con il presidente russo Vladimir Putin ma sostiene gli sforzi di mediazione di terze parti. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un'intervista al “Corriere della Sera”. “Non siamo più disposti a negoziare direttamente con Putin. I crimini commessi dall'inizio dell'aggressione del nostro Paese sono troppo gravi perché si possa sedere allo stesso tavolo. Assolutamente, non ci fidiamo di lui. Però una mediazione da parte di terzi è possibile”, ha detto Kuleba che ha giudicato “fondamentale” la partecipazione di una delegazione della Cina alla riunione dello scorso fine settimana a Gedda, in Arabia Saudita. E’ “un messaggio politico positivo: presente a un incontro multilaterale in cui si discuteva il piano di pace ucraino. Anche se adesso non ci attendiamo svolte drammatiche. E comprendiamo anche la relazione speciale che intercorre tra Mosca e Pechino. Ciò richiede una diplomazia molto delicata per garantire che la Cina resti dalla parte della pace e dell'integrità territoriale ucraina”, ha affermato il ministro. (segue) (Res)