Ucraina: Kuleba, non trattiamo con Putin, sì a mediazioni internazionali (2)

- Kuleba ha parlato anche della controffensiva ucraina, che "progredisce lentamente, ma continuamente” e ha spiegato che gli ostacoli principali sono rappresentanti “dalle forti posizioni difensive erette dai russi nell'ultimo anno”. “Non è facile per i nostri soldati avanzare. Ma ce la faremo”, ha aggiunto Kuleba. Il ministro ha voluto poi ricordare la battaglia di Montecassino avvenuta durante la Seconda guerra mondiale: "All'inizio gli alleati furono bloccati dalle formidabili posizioni tedesche, occorsero quattro mesi per batterle, poi arrivarono a liberare Roma. Siamo in una situazione simile, ci sono le trincee estive e quelle invernali: sono certo che vinceremo”. (Res)