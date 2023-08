Ucraina: governatore di Rivne, attacco droni russi causa distruzione deposito petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe hanno attaccato la regione ucraina di Rivne con dei droni kamikaze. Secondo quanto riferito da Vitaliy Koval, governatore della regione di Rivne, l'attacco ha causato la distruzione di un deposito di petrolio. "Di notte, la regione di Rivne è stata attaccata da uno sciame di droni. Sfortunatamente, un deposito di petrolio nell'area di Duben è stato distrutto. Non ci sono vittime", ha detto Koval. Secondo il governatore, tutte le squadre investigative guidate dai capi delle forze di sicurezza regionali stanno lavorando sul luogo dell'attacco nemico. Koval ha anche sottolineato che il livello di radiazioni e di esalazioni nel luogo dell'impatto resta a livello regolare. Per questo motivo, ha spiegato il governatore, non saranno attuate procedure di evacuazione della popolazione civile della zona. (Kiu)