Ecuador: candidato presidente ucciso, da lui denunce su corruzione e infiltrazioni criminali nello Stato - video 2

- Fernando Villaviciencio, il candidato alla presidenza dell'Ecuador ucciso nella serata di mercoledì al termine di un evento elettorale, era noto per le numerose denunce di malaffare, soprattutto - ma non solo -, nei confronti di funzionari del governo dell'ex presidente, Rafael Correa. Tra i casi da lui sollevati durante il biennio da parlamentare (2021-2023), quello con maggiore eco è legato al presunto schema di corruzione nel cosiddetto caso "Petrochina". Tramite la compagnia energetica nazionale Petroecuador, di cui Villaviciencio è stato sindacalista all'inizio della sua vita pubblica, Quito aveva firmato contratti con Pechino per avere denaro in cambio della concessione del greggio (e con tassi di interesse vicini al 7 per cento), da raffinare presso stabilimenti in Cina. Le indagini, comprese quelle compiute dalla giustizia statunitense, hanno rivelato che il petrolio non sarebbe però arrivato direttamente ai cinesi, ma ad altre imprese asiatiche le quali, a loro volta, lo giravano a raffinerie nella costa occidentale degli Usa. Il greggio pesante ecuadoriano sarebbe inoltre divenuto ancora più appetibile viste le restrizioni imposte proprio dagli Usa a quello del Venezuela. Le operazioni denunciate avrebbero causato la perdita di 3,6 dollari per ogni barile di petrolio venduto, finendo per sottrarre circa cinque miliardi di dollari all'erario ecuadoriano, secondo Villaviciencio.Al tempo stesso, Villaviciencio aveva di recente denunciato minacce di morte da parte di alcuni gruppi della criminalità organizzata locale, a partire da quelle del leader del cartello "los Choneros", un ricercato noto con il soprannome di "Fito". In campagna elettorale aveva più volte parlato dell'influenza esercitata dal crimine nella politica nazionale, a tanti livelli, e poche ore prima dell'attentato aveva anche parlato di "pesante corruzione" all'interno della polizia nazionale, corpo secondo lui da riformare completamente. Il candidato ucciso aveva avuto anche un ruolo nel recente tentativo di aprire un giudizio politico nei confronti del presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, presiedendo la commissione parlamentare che ne doveva gestire l'iter. Le opposizioni, legate al movimento di Correa, lo hanno accusato di proteggere il presidente con espedienti legali, mentre Villaviciencio denunciava la mancanza di prove concrete per l'incriminazione. Fernando Villavicencio, affiancato dalla ambientalista Andrea Gonzalez Nader, si era presentato a nome del movimento "Costruisce" con la promessa di "sconfiggere le mafie" (Res)