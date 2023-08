Albania: Rama, siamo con l'Italia degli anni Cinquanta, attenzione al turismo a basso costo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Albania è diventata come l'Italia degli anni Cinquanta e prova a scrollarsi di dosso tutti i pregiudizi. Lo ha detto il premier albanese, Edi Rama, in un'intervista a “La Stampa” dedicata, in particolare, all’andamento molto positivo della stagione turistica nel Paese balcanico. “Da tre o quattro anni si è verificato, finalmente, un cambio di immagine. Fino a pochi anni fa, soffrivamo il pregiudizio creato negli anni Novanta, di essere genericamente criminali, mafiosi, poveri migranti che sognano `Lamerica´, come ha raccontato Gianni Amelio”, ha spiegato Rama, secondo cui oggi, invece, “i turisti vengono e si mescolano volentieri con la nostra gente, il vento è cambiato. Dobbiamo rincorrere il tempo perduto”. Il premier albanese, tuttavia, lancia un monito: “Non vogliamo fare i grandi errori dell'Italia o di altri Paesi, delle riviere o delle città invase. Gli arrivi di massa, il solo low cost può distruggere l'avvenire e lasciare dietro ecomostri e disastri ambientali”. Rama poi illustra il suo progetto, noto come Albania 2030: “Siamo una terra ricca dal punto di vista naturalistico, dal mare alla montagna. Abbiamo siti sotto protezione Unesco. La visione di Albania 2030 ha nel turismo un obiettivo chiave, ma non vogliamo cadere nella trappola del miele: i numeri di oggi possono ingannare le generazioni future. Il turismo di massa non è sostenibile dal punto di vista ambientale. Ci vuole equilibrio per proteggere la natura. Ma è più facile a dirsi che a farsi”. (Res)