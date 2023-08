Banche: Profumo (Acri), con tassa extraprofitti a rischio dividendi a sostegno territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ ancora presto per comprendere e valutare quando inciderà la norma imposta dal governo sugli extraprofitti delle banche ma potrebbe rappresentare un elemento critico il fatto che il settore sia soggetto a elementi di volatilità determinati da fattori extra mercato. Lo ha detto il presidente della Compagnia di San Paolo e presidente di Acri, Francesco Profumo, in un'intervista a “La Stampa”. “Le fondazioni sono investitori stabili e di lungo periodo, che guardano al bene della banca come prima cosa. Avere a disposizione maggiori dividendi significa poter contare su una maggiore capacità di erogazione nei tre ambiti che riteniamo centrali: persone, cultura e pianeta. Lo abbiamo ribadito anche nel piano 2021-2024”, ha spiegato Profumo. Tuttavia, ha proseguito il presidente di Acri, non va dimenticato “che Compagnia di San Paolo è molto strutturata per far fronte a situazioni di questo tipo e un esempio è stato il blocco dei dividenti imposto dalla Banca centrale europea durante il Covid. Tutte le fondazioni hanno un fondo di stabilizzazione delle erogazioni proprio per gestire queste evenienze. Per Compagnia è di circa due volte l'importo delle erogazioni, che valgono 180 milioni. Quindi il fondo copre 350 milioni”. Secondo Profumo, quindi, “è ancora presto per comprendere e valutare quando inciderà la norma sul quadro fatto appena 10 giorni durante la presentazione della semestrale di Intesa. Ma è un elemento critico che il settore bancario sia così soggetto a queste forme di volatilità a causa di elementi extra mercato”.(Res)