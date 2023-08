Milano: polizia arresta tre persone per rapine a sale slot a Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia ha arrestato tre cittadini egiziani, di 24, 26 e 27 anni, ritenuti responsabili di tre rapine a sale slot di Milano a cavallo del Capodanno scorso. L’attività investigativa condotta dai poliziotti della Squadra Mobile milanese ha preso il via dagli interventi delle volanti del Commissariato Monforte Vittoria in occasione delle rapine compiute il 30 dicembre 2022 – con sequestro di persona - alla Machine Lucky House di viale Abruzzi 14, il 3 gennaio 2023 alla sala Corona Reale di via Carabelli 7 e l’8 gennaio 2023 alla sala Fortuna di viale Monza 40, rapine per le quali un quarto cittadino egiziano di 27 anni era già stato sottoposto a fermo dalla Polizia di Stato lo scorso 22 febbraio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti grazie alle testimonianze delle vittime e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, la rapina in viale Abruzzi sarebbe stata commessa dal 26enne e dal connazionale già fermato che, entrati nell’esercizio commerciale indossando cappello e passamontagna, dopo aver chiuso in bagno e legato con nastro adesivo e una corda il titolare minacciato con violenza, hanno prelevato 6mila euro dalla cassa, il cellulare e le chiavi dell’auto del titolare stesso, un cittadino cinese di 45 anni. (segue) (Com)