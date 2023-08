Milano: polizia arresta tre persone per rapine a sale slot a Capodanno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rapina commessa il 3 gennaio in via Carabelli, invece, avrebbe visto il 24enne e il 27enne entrare nella sala slot con il volto coperto e aggredire alle spalle il titolare, un cittadino cinese di 34 anni, coprendogli con la mano naso e bocca per non fargli chiedere aiuto prima di legargli le gambe e scappare con il suo cellulare e tremila euro prelevati dalla cassa. L’ultima rapina contestata, quella commessa l’8 gennaio scorso in viale Monza, ha visto la partecipazione di tutti e tre gli arrestati odierni che, con funzioni diverse, avrebbero legato alle caviglie la dipendente, una cittadina cinese di 41 anni, prima di rubarle due cellulari e fuggire con tremila euro d’incasso della sala scommesse. Gli elementi indiziari acquisiti dagli investigatori hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati: in particolare è emerso come i tre arrestati si trovassero i giorni e le ore dei fatti nei pressi dei locali rapinati, che si conoscessero e dialogassero su possibili colpi da effettuare e che, inoltre, in occasione delle rapine, indossassero capi di abbigliamento rinvenuti dai poliziotti nel corso delle indagini. (Com)