Russia: ministero Difesa, respinti attacchi con droni in regioni di Kaluga, Mosca e Sebastopoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di difesa aerea russi hanno respinto degli attacchi condotti con dei droni contro le regioni di Kaluga e Mosca e la città di Sebastopoli. È quanto riferito dal ministero della Difesa russo, secondo cui gli attacchi non hanno provocato vittime o danni materiali. "Nei territori delle regioni di Kaluga e Mosca, così come nella città di Sebastopoli, sono stati sventati dei tentativi da parte del regime di Kiev di compiere attacchi terroristici con aeromobili senza equipaggio. A seguito degli attacchi terroristici sventati, non sono state riscontrate vittime né danni materiali", si legge nella nota. Stando a quanto riferito, due droni che volavano verso Mosca sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea nei cieli sopra il distretto di Malojaroslavskij, nella regione di Kaluga, e sopra quello di Odintsovo, nella regione di Mosca. "Vicino alla città di Sebastopoli, due droni sono stati colpiti dalla difesa aerea in servizio, altri nove sono stati soppressi dai sistemi di guerra elettronica e, non avendo raggiunto l'obiettivo, si sono schiantati nel Mar Nero", ha riferito il ministero della Difesa. (Rum)