Ecuador: presidente Lasso dichiara tre giorni di lutto dopo assassino di Villavicencio

- Il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale in seguito all'assassinio del candidato alle elezioni Fernando Villavicencio. "Dichiaro tre giorni di lutto nazionale per onorare la memoria di Fernando Villavicencio", ha detto Lasso in un discorso alla nazione trasmesso sul canale YouTube dell'amministrazione presidenziale. In precedenza è stato riferito che Villavicencio, un candidato di Construye, è stato ucciso ieri durante un comizio elettorale a Quito. L'ufficio del procuratore generale dell'Ecuador ha comunicato che Villavicencio è morto in seguito alle ferite da arma da fuoco riportate. La procura, inoltre, ha riferito l'arresto di sei persone in relazione all’assassinio del candidato presidenziale. (Brb)