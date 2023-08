Ecuador: assassinio Villavicencio, presidente Lasso dichiara stato d’emergenza per 60 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ecuador è stato dichiarato lo stato di emergenza per 60 giorni dopo l'assassinio di un candidato presidenziale Fernando Villavicencio. Lo ha annunciato il presidente dell’Ecuador Guillermo Lasso in un discorso alla nazione trasmesso sul canale YouTube della sua amministrazione. "Le forze armate sono attualmente mobilitate su tutto il territorio nazionale per garantire la sicurezza dei cittadini, la tranquillità del Paese e le elezioni libere e democratiche del 20 agosto", ha detto il presidente ecuadoriano.(Brb)