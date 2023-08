Pakistan: "The Intercept", Usa sollecitarono la rimozione di Khan nel marzo 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 marzo dello scorso anno, durante l'incontro descritto da "The Intercept", Lu avrebbe espresso esplicitamente l'insoddisfazione di Washington per la posizione di Islamabad in merito al conflitto in Ucraina: "La gente qui e in Europa è piuttosto preoccupata dal perché il Pakistan abbia assunto una posizione così aggressivamente neutrale, sempre che tale posizione sia possibile. A noi non sembra poi così neutrale", avrebbe dichiarato il funzionario all'ambasciatore pakistano. Lu avrebbe aggiunto che a parere di Washington, la neutralità del Pakistan in merito al conflitto in Ucraina "riflette piuttosto chiaramente la politica personale del primo ministro (Khan)". Proprio a questo punto, il funzionario statunitense avrebbe bruscamente sollevato la questione di un voto parlamentare di sfiducia nei confronti di Khan: "Penso che se un voto di sfiducia contro il primo ministro avrà successo, da Washington sarà tutto perdonato, perché la visita in Russia (di Khan) è ritenuta una iniziativa del primo ministro. In caso contrario - avrebbe avvertito il funzionario - penso che d'ora in poi le cose si faranno difficili". Lu avrebbe avvertito in particolare che in assenza di una svolta nella politica estera pakistana, Islamabad avrebbe subito una marginalizzazione da parte dei Paesi occidentali: "Non posso dire come vedrebbero le cose in Europa, ma sospetto che la loro reazione sarebbe simile". (segue) (Was)