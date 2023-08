Pakistan: "The Intercept", Usa sollecitarono la rimozione di Khan nel marzo 2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro, L'ambasciatore pakistano avrebbe risposto alle pressioni di Lu lamentando uno scarso confronto da parte della leadership statunitense: "Questa riluttanza ha creato la percezione in Pakistan che siamo ignorati, o che ci si dia per scontati. C'è la sensazione che gli Stati Uniti si aspettino dal Pakistan pieno sostegno in tutte le questioni importanti per gli Usa, ma che non facciano altrettanto (nei confronti del Pakistan)". Secondo il resoconto riservato, l'incontro si sarebbe concluso con l'auspicio espresso dall'ambasciatore pakistano che l'invasione russa dell'Ucraina non influisse sulle "nostre relazioni bilaterali". Il giorno successivo all'incontro, l'8 maggio, i partiti di opposizione pakistani attivarono la procedura per la calendarizzazione di un voto di sfiducia contro Khan, culminato nella caduta del suo governo. "The Intercept" afferma di aver compiuto "vasti sforzi" per verificare l'autenticità del documento, ammettendo però di non aver potuto ottenere una conferma indipendente da fonti governative pakistane o dall'ambasciata pakistana a Washington, che ha rifiutato di commentare le indiscrezioni. Il sito web ha chiesto anche un commento in merito alle rivelazioni al portavoce del dipartimento di Stato Usa Matthew Miller, secondo cui "nulla in questi presunti commenti mostra che gli Stati Uniti abbiano preso una posizione su chi debba essere il leader del Pakistan". (Was)