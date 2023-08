Brasile-Bolivia: Lula incontra Arce, focus su rilancio relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato l'omologo della Bolivia, Luis Arce. Lo riferisce la presidenza brasiliana evidenziando che il vertice è avvenuto a margine dei lavori dell'Assemblea dell'Organizzazione del Trattato di cooperazione amazzonica (Acto), conclusosi ieri a Belem, nello stato di Parà. "Durante l'incontro – riferisce la nota - i presidenti Lula e Arce hanno discusso i modi per espandere la cooperazione tra i due Paesi in aree che vanno oltre l'ambiente, come lo sviluppo regionale, l'industrializzazione, l'integrazione dell'energia e dei trasporti e la lotta alla criminalità organizzata". Durante l'incontro con il presidente Lula "abbiamo compiuto progressi su un'ampia agenda bilaterale che comprende il commercio, le politiche energetiche legate al gas e all'elettricità, l'integrazione bilaterale, lotta al contrabbando e la sicurezza delle frontiere", ha affermato il presidente boliviano su Twitter. La Bolivia è il Paese con il confine terrestre più lungo con il Brasile, circa 3.400 chilometri. Le due nazioni mantengono un'importante partnership regionale, anche in ambito commerciale: il Brasile è il Paese che più importa prodotti boliviani (soprattutto gas naturale) e il secondo che più esporta in Bolivia (prodotti industrializzati). Nel 2022, il commercio tra i due Paesi è ammontato ad oltre 3,6 miliardi di dollari. (Brb)