Brasile-Congo Brazzaville: Lula incontra Sassou N'guesso, focus su sicurezza alimentare (2)

- Il presidente Lula, dal canto suo, ha sottolineato che "la sicurezza alimentare è la cosa più preziosa in un Paese" e ha sottolineato il grande potenziale dello sviluppo agrario relativo all'agricoltura familiare. Il capo dello Stato sudamericano ha evidenziato che in Brasile, attraverso il Programma di acquisizione di alimenti (Paa) il governo acquista direttamente la produzione dalle famiglie contadine e porta questi prodotti nelle mense scolastiche, negli ospedali e nelle varie istituzioni della rete di assistenza sociale. Lula si è lamentato del fatto che il processo di colonizzazione abbia generato un'eredità di collasso produttivo e dipendenza economica in così tante nazioni in via di sviluppo. (Brb)