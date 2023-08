Messico: dipartimento del Tesoro Usa sanziona tre presunti trafficanti di fentanyl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 luglio una delegazione di alto livello del governo degli Stati Uniti ha visitato Città del Messico per mettere a punto strategie comuni contro traffico e produzione di fentanyl, il potente analgesico ritenuto causa della morte di decine di migliaia di persone. Il gruppo di lavoro, guidato dalla consigliera speciale per la Sicurezza Elizabeth Sherwood-Randall, ha avuto a colloqui con la delegazione messicana guidata dalla ministra della Sicurezza Rosa Icela Rodriguez. Il tema è in cima all'agenda politica della Casa Bianca. Fonti anonime hanno riferito al "Wall Street Journal" che il segretario di Stato, Antony Blinken ha proposto durante la sua recente visita a Pechino di creare un gruppo di lavoro congiunto e riprendere le discussioni sul contrasto al narcotraffico. Le autorità cinesi, tuttavia, hanno chiesto prima la cancellazione delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei confronti dell'Istituto di scienza forense. (segue) (Was)