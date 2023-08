Ecuador: ucciso candidato alla presidenza, morto il presunto omicida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza dell'Ecuador, Fernando Vilaviciencio, è stato assassinato alle 18:20 (ore locali, l'una di notte in Italia) al termine di un evento elettorale. Giornalista e politico, Villaviciencio è stato attaccato con armi da fuoco da persone non identificate all'uscita di una scuola in un quartiere settentrionale della capitale, Quito. Diversi video comparsi in rete ritraggono l'uomo nel momento in cui saluta la gente accorsa all'evento e finisce in una raffica di colpi d'arma da fuoco al momento in cui sale su un'automobile grigia. Villaviciencio, riferiscono fonti del suo staff, è morto pochi durante il trasferimento all'ospedale Clinica de la Mujer. (Brb)