Cina-Giappone: Pechino autorizza ripresa viaggi di gruppo

- La Cina si appresta ad autorizzare la ripresa dei viaggi di gruppo di cittadini cinesi in Giappone, revocando le restrizioni imposte a gennaio 2020 in risposta alla pandemia di Covid-19. Lo riferiscono fonti del governo cinese citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". L'ambasciata cinese a Tokyo avrebbe notificato al ministero degli Esteri giapponese che le restrizioni verranno revocate già nella giornata di oggi. La decisione giunge a dispetto di un contesto di crescenti tensioni tra i due Paesi, sia per il ruolo proattivo di Tokyo nell'Indo-Pacifico, sia per l'imminente avvio delle procedure di scarico dell'acqua decontaminata di Fukushima nell'Oceano Pacifico. (Git)