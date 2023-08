Filippine: crescita Pil rallenta al 4,3 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia delle Filippine ha conseguito una crescita del 4,3 per cento nel secondo trimestre 2023, decelerando per il terzo trimestre consecutivo. Lo ha riferito oggi l'Autorità statistica delle Filippine. La crescita del Pil tra aprile e giugno è stata inferiore a quella del 7,5 per cento conseguita nello stesso periodo dello scorso anno, e al 6,4 per cento del primo trimestre 2023. Il Paese aveva conseguito un picco di crescita del 12 per cento nel secondo trimestre 2021, seguito da una contrazione durata cinque trimestri consecutivi a causa della pandemia di Covid-19. Il dato relativo al secondo trimestre risente del rallentamento dei consumi delle famiglie, effetto anche del calo dell'inflazione. A giugno l'indice dei prezzi al consumo si è attestato al 4,7 per cento, in calo per il sesto mese consecutivo dopo aver toccato a gennaio il valore massimo da 14 anni a questa parte. (Fim)