Ucraina: Usa preparano nuovi aiuti militari per 200 milioni di dollari

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti si appresta a inviare all'Ucraina nuove forniture di armi e munizioni per un valore complessivo di 200 milioni di dollari. Lo hanno anticipato funzionai del governo Usa, secondo cui il nuovo pacchetto di aiuti includerà missili per il sistema lanciarazzi multiplo Himars e per il sistema di difesa aerea Patriot, munizioni per obici e carri armati, missili anticarro Javelin, mezzi per lo sminamento e 12 milioni di proiettili per armi di piccolo calibro. La stampa Usa sottolinea che i fondi multimiliardari stanziati dall'amministrazione del presidente Usa Joe Biden per l'assistenza militare all'Ucraina sono ormai esauriti, e la Casa Bianca potrebbe presto richiedere al Congresso di autorizzare un nuovo pacchetto per proseguire il sostegno a Kiev. (Was)