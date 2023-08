Cina: governo inasprisce norme su tecnologie di riconoscimento facciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina ha varato nuove norme per limitare l'utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale e la gestione dei relativi dati, al fine di rafforzare la privacy degli utenti in un contesto di rapida e capillare diffusione di tale tecnologia. Secondo una bozza delle nuove norme pubblicata dall'Amministrazione cinese per il cyberspazio (Cac), la tecnologia di riconoscimento facciale dovrebbe essere utilizzata solo quando sussistono uno scopo specifico e una necessità comprovata, e garantendo rigide misure di tutela. L'amministrazione raccomanda l'impiego di soluzioni di identificazione non biometrica ovunque queste ultime possano assicurare risultati egualmente soddisfacenti. L'utilizzo del riconoscimento facciale dovrà essere vincolato al consenso individuale o scritto, e la raccolta di immagini e gli apparecchi di identificazione personale dovrebbero essere banditi in tutti i luoghi dove possano comportare una violazione della privacy, come alberghi, bagni pubblici, spogliatoi e dormitori. Per quanto riguarda l'utilizzo della tecnologia in luoghi pubblici, ormai diffusissimo in Cina, le nuove norme prevedono la registrazione di tutte le entità che raccolgano o registrino i dati biometrici di più di 10mila individui, e la dichiarazione delle modalità di raccolta, di elaborazione e di immagazzinamento dei dati. (Cip)