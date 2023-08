Canada: deputato bersaglio di operazione di disinformazione cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michael Chong, deputato dell'opposizione canadese originario di Hong Kong e candidato alla leadership del Partito conservatore del Canada, sarebbe stato bersaglio di una operazione di disinformazione online orchestrata dalla Cina. Lo ha denunciato tramite una nota il ministero degli Esteri canadese, secondo cui Chong è stato bersaglio di "un ampio volume di narrative false o fuorvianti" circolate lo scorso maggio sulla piattaforma di social media cinese WeChat. Il ministero ammette che "anche se il ruolo della Cina nell'operazione informativa è altamente probabile, non è possibile stabilire in maniera univoca che la Cina abbia ordinato e diretto l'operazione". Il deputato conservatore è noto per le sue posizioni assai critiche nei confronti della Cina, e la denuncia da parte del governo di Ottawa è destinata a complicare ulteriormente le relazioni tra i due Paesi, già tese a seguito di una serie di indagini in merito a presunte interferenze della Cina nelle ultime due elezioni federali in Canada. In una nota, l'ambasciata cinese a Ottawa ha affermato che "è stato provato più e più volte che nessuna di queste accuse è basata su fatti". (Was)