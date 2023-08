Argentina: sospesa campagna elettorale dopo la morte di una bambina in una rapina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali candidati alle elezioni presidenziali che si terranno questa domenica in Argentina hanno deciso di sospendere la campagna elettorale dopo la morte di una bambina di 11 anni nel comune di Lanús, nella provincia di Buenos Aires, durante una tentata rapina. "Tenendo conto del doloroso omicidio di Morena, avvenuto questa mattina a Lanús, l'Unione per la Patria ha deciso di sospendere la cerimonia di chiusura della campagna prevista per domani al Teatro argentino de La Plata", ha spiegato la coalizione di governo in un messaggio su X, precedentemente conosciuto come Twitter. (segue) (Abu)