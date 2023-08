Brasile-Giappone: governi annunciano esenzione reciproca obbligo visto turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Brasile e Giappone hanno annunciato l'esenzione reciproca dell'obbligo di presentazione del visto per l'ingresso nel Paese dei rispettivi cittadini. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri brasiliano, in cui si evidenzia che "l'esenzione avrà una durata massima di 90 giorni". Grazie alla misura turisti brasiliani e giapponesi potranno visitare il Giappone e Brasile senza necessità di richiedere visto prima di lasciare il proprio paese. "L'esenzione - prosegue la nota - contribuirà all'approfondimento degli scambi umani e delle relazioni tra i due Paesi nell'anno in cui si celebra il 115mo anniversario dell'avvio dell'immigrazione giapponese in Brasile". L'intesa segue un accordo raggiunto nel corso di un incontro bilaterale in Giappone tra il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, e il primo ministro nipponico, Fumio Kishida, in occasione della visita di Lula in Giappone lo scorso maggio. (segue) (Brb)