Pakistan: "The Intercept", Usa sollecitarono la rimozione di Khan nel marzo 2022

- Gli Stati Uniti sollecitarono il Pakistan a rimuovere l'allora primo ministro Imran Khan durante un incontro a Washington il 7 marzo 2022, a causa della posizione di neutralità espressa dall'allora capo del governo pakistano in merito all'invasione russa dell'Ucraina. Lo scrive il sito d'informazione statunitense "The Intercept", che pubblica i contenuti di un documento governativo riservato ottenuto da una "fonte anonima delle forze armate pakistane". L'incontro, cui avrebbero preso parte l'allora ambasciatore pakistano negli Stati Uniti, Asad Majeed Khan, e funzionari del dipartimento di Stato, si sarebbe svolto appena due settimane dopo l'invasione russa dell'Ucraina, e poco dopo una visita dell'allora premier pakistano a Mosca che "fece infuriare Washington". Le circostanze che portarono alla rimozione di Khan sono oggetto sin dallo scorso anno di indiscrezioni, controversie e speculazioni: l'ex primo ministro ha infatti sempre sostenuto che il voto di sfiducia che ha portato alla caduta del suo governo, appena un mese dopo l'incontro descritto da "The Intercept", sia stato il risultato di pressioni esterne al Paese. Il sito web pubblica i contenuti del rapporto nella loro interezza, correggendo alcuni errori lessicali che secondo la pubblicazione vengono inseriti di proposito per identificare i responsabili dell'eventuale disseminazione di materiale secretato. "The Intercept" evidenzia inoltre che i contenuti paiono corrispondere a rivelazioni pubblicate nei mesi scorsi dal quotidiano pakistano "Dawn". (segue) (Was)