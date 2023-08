Pakistan: "The Intercept", Usa sollecitarono la rimozione di Khan nel marzo 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal rapporto emergono secondo "The Intercept" "le dinamiche della relazione tra Pakistan e Stati Uniti". Il 2 marzo 2022, giorni prima dell'incontro, l'assistente segretario di Stato per gli Affari dell'Asia Centrale e Meridionale, Donald Lu, era stato protagonista di una audizione di fronte alla commissione Relazioni estere del Senato federale Usa, che gli aveva chiesto delucidazioni in merito alla neutralità di India, Pakistan e Sri Lanka nei confronti della Russia. Durante l'audizione, Lu aveva menzionato la recente visita di Khan a Mosca, e aveva dichiarato che il dipartimento di Stato stava cercando di "confrontarsi direttamente" col primo ministro pakistano a tale proposito. Pochi giorni più tardi, Khan aveva lamentato pressioni da parte degli Stati Uniti e dei Paesi europei, dichiarando nel corso di un comizio pubblico: "Siamo forse i vostri schiavi? Pensate di poterci trattare da schiavi, e che faremo qualunque cosa ci chiediate? Siamo amici della Russia e siamo anche amici degli Stati Uniti. Siamo amici di Cina ed Europa. Non siamo parte di nessuna alleanza". (segue) (Was)