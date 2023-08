Paraguay-Uruguay: arrestato suocero narcotrafficante super-ricercato Marset

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno dell'Uruguay ha informato di aver catturato il suocero di Sebastian Enrique Marset, paraguaiano presunto leader di una rete di narcotrafficanti, sospettato di un coinvolgimento nell'esecuzione del magistrato anti-corruzione del Paraguay, Marcelo Pecci. Il 61enne, di cui non è stato fornito il nome, è finito nella rete di controlli istituita in Uruguay e Bolivia per cercare di arrestare il narcotrafficante e i suoi presunti fiancheggiatori. Nonostante l'arresto, considerato un successo, Montevideo e La Paz continueranno a lavorare d'intesa alle indagini e alle operazioni di polizia. L'azione congiunta dei due Paesi sudamericani si muove su tre assi, hanno spiegato il viceministro dell'Interno della Bolivia, Jhonny Aguilera e il ministro dell'Interno dell'Uruguay, Luis Alberto Heber: si tratta in primo luogo di coordinarsi nella lotta militare in senso stretto, che - oltre alla caccia all'uomo - comprende anche il contrasto ai gruppi che lo proteggono. Al tempo stesso si continuerà a lavorare sul fronte finanziario per intercettare i soldi che Marset destina al riciclaggio: al momento la polizia della Bolivia ha sequestrato un totale di 43 immobili, per un valore totale di circa 9 milioni di euro, e arrestato 21 persone. Infine si rafforzano gli aspetti legali per impedire che il ricercato possa continuare ad essere profugo della giustizia. (segue) (Brb)