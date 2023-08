Paraguay-Uruguay: arrestato suocero narcotrafficante super-ricercato Marset (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dieci giorni dall'avvio di una perquisizione a fondo nella provincia meridionale boliviana di Santa Cruz, le autorità non sono sicure del luogo in cui Marset si è rifugiato. L'uomo è ricercato anche da diverse agenzie internazionali e dalla magistratura del Brasile e del Paraguay, oltre che da quella del suo Paese. Gli inquirenti ritengono che il cittadino uruguaiano, entrato in Bolivia a settembre scorso, abbia attivato nel Paese una serie di attività di copertura, compresa la proprietà di una società di calcio che milita nella seconda divisione di Santa Cruz. L'uomo sarebbe scampato in modo rocambolesco all'arresto, sabato scorso, ma per le forze di sicurezza non è ancora riuscito a lasciare la zona. Le autorità avvertono della pericolosità del presunto narcotrafficante, apparentemente dotato di una corposa e attrezzata guardia armata. Considerato oggi uno dei soggetti criminali più pericolosi della regione, Marset Cabrera ha suscitato per la prima volta l'attenzione della magistratura nel 2013, per un processo su possesso di stupefacenti. Ma la vicenda più sensibile riguarda i legami con Juan Domingo Viveros Cartes, zio dell'ex presidente del Paraguay, Horacio Cartes. Un binomio accusato di aver organizzato e portato a termine l'invio aereo in Uruguay di un carico di 450 chili di marijuana. Tanto Viveros Cartes, pilota del velivolo, quanto Marset, che ha riconosciuto di essere il destinatario della spedizione, sono stati arrestati e condannati a pene carcerarie. (segue) (Brb)