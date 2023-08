Paraguay-Uruguay: arrestato suocero narcotrafficante super-ricercato Marset (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli inquirenti sono peraltro convinti che il passaggio di Marset per il carcere, da cui è uscito nel 2018, abbia permesso di ampliare e fortificare in modo significativo la rete di contatti con la criminalità organizzata. Da allora, tracce della sua attività si sono moltiplicate in diversi Paesi dell'America Latina. Nel 2021 viene arrestato a Dubay perché in possesso di un passaporto falso del Paraguay. Contattato il governo uruguaiano, Marset riesce a farsi dare in tempi record un nuovo passaporto, lasciare il Paese e tornare latitante. La banda di Marset ha ricevuto a febbraio un duro colpo grazie alle indagini dell'operazione "A Ultranza Py", condotte anche grazie al lavoro di Pecci, ucciso a maggio dello stesso anno. Due eventi messi rapidamente in collegamento da analisti e inquirenti. Il magistrato paraguaiano è stato ucciso mentre si trovava in luna di miele in un'isola al largo della costa caraibica della Colombia. La moglie, che poco prima aveva comunicato tramite i social di essere incinta, è sopravvissuta all'attacco con armi da fuoco sferrato da individui approdati a riva a bordo di una moto d'acqua. A maggio, la magistratura colombiana ha condannato due fratelli - Andres e Ramon Perez Hoyos - di aver pianificato l'omicidio e pagato il sicario che l'avrebbe portato a termine. Su Marset, assieme al paraguayano Miguel Insfran detto "tio rico", ricadono i principali sospetti di essere i mandanti dell'omicidio. (Brb)