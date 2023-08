Repubblica Dominicana: autorizzate importazioni di carne bovina e suina dal Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Repubblica Dominicana hanno autorizzato l'avvio delle importazioni di carne bovina e suina dal Brasile. Lo riferisce il ministero dell'Agricoltura brasiliano. L'autorizzazione è arrivata al termine di un lungo e rigoroso processo di analisi dei certificati sanitari e di sopralluoghi negli stabilimenti produttivi brasiliani. I negoziati erano stati avviati lo scorso marzo a Brasilia nel corso di un incontro tra il ministro brasiliano dell'Agricoltura, Carlos Favaro, e l'ambasciatrice della Repubblica Dominicana in Brasile, Patricia Villegas de Jorge, fino alla conclusione di oggi. Almeno sette stabilimenti brasiliani sono già qualificati per esportare i prodotti e altri sono ancora in fase di analisi. Seconda economia dell'America centrale e dei Caraibi, la Repubblica Dominicana si presenta come una destinazione promettente per la carne brasiliana. Il mercato di Santo Domingo è di circa 120.000 tonnellate di importazioni annuali.(Brb)