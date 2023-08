Messico: dipartimento del Tesoro Usa sanziona tre presunti trafficanti di fentanyl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato tre cittadini messicani per presunto coinvolgimento nella produzione e nel traffico di fentanyl, potente oppioide sintetico ritenuto causa della morte di decine di migliaia di persone negli Usa. Secondo una nota del dipartimento di Stato Usa, i tre soggetti lavoravano tutti nella città di frontiera di Tijuana da dove avrebbero trasferito grandi quantità della sostanza stupefacente oltre il confine. Le autorità hanno disposto il blocco di tutti i beni degli indagati negli Stati Uniti e il divieto per cittadini statunitensi di avere rapporti con loro. Si tratta della seconda volta in poche settimane che le autorità statunitensi sanzionano trafficanti di fentanyl presunti affiliati del cartello di Sinaloa. A luglio, il dipartimento del Tesoro aveva sanzionato 10 cittadini messicani, tra cui un cognato dell'ex boss Joaquín "El Chapo" Guzman. (segue) (Was)