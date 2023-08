Messico: dipartimento del Tesoro Usa sanziona tre presunti trafficanti di fentanyl (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre anni fa, l'amministrazione Trump ha limitato in maniera significativa l'accesso della struttura, interna al ministero della Pubblica sicurezza di Pechino, alle tecnologie di produzione statunitense, a causa del presunto coinvolgimento in abusi dei diritti umani nei confronti della minoranza uigura, nella regione dello Xinjiang. La sospensione delle sanzioni nei confronti dell'Istituto sarebbe stata definita da Pechino un "prerequisito" per riprendere il dialogo con gli Stati Uniti relativamente alla lotta al narcotraffico. La crisi causata dalla diffusione di fentanyl è una priorità per l'amministrazione Biden, alla luce del crescente numero di morti causate dall'abuso di oppiacei. La Cina rappresenta il principale produttore delle sostanze chimiche utilizzate dai cartelli della droga messicani per produrre il fentanyl inviato negli Stati Uniti. (segue) (Was)