Mobilità: fonti Mimit, stupiti da parole Ceo Ryanair, disponibili a confronto

- "Stupiscono le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Ryanair circa l’inesistenza di meccanismi di profilazione. Sull’uso della profilazione nella vendita dei biglietti aerei - si apprende da fonti del ministero delle Imprese e del made in Italy - sono disponibili ampie evidenze riportate da prestigiose riviste internazionali e l’America, e dunque 'non lo Stato sovietico', indaga il fenomeno già da molti anni”. “Rimaniamo disponibili - proseguono le stesse fonti del ministero - ad un confronto sereno e costruttivo per raggiungere soluzioni equilibrate per passeggeri e compagnie, tenendo però sempre al centro della nostra azione i diritti degli utenti, in particolar modo quelli di tutte le aree meno soggette alla concorrenza perché non raggiungibili con altre forme di trasporto". (Rin)