Migranti: Bernini, dobbiamo fermare i mercanti di morte

- “Quello che dobbiamo fare ora è fermare i mercanti di morte: quello successo tra ieri e oggi” con l’ennesimo naufragio di un barcone di migranti nel Mediterraneo “è orribile, è una cosa tremenda che ci da un'enorme dolore. Una ferita tremenda per l'Italia e soprattutto per l'Europa”. Lo ha sottolineato la ministra dell'Università e della ricerca, Annamaria Bernini, intervenendo a a Zona Bianca su Rete4. Il governo - ha ricordato - è “già intervenuto ma non è mai abbastanza. Siamo intervenuti con una serie di provvedimenti di emergenza ma la cosa più importante dell'azione di governo è il fatto di avviare un'interlocuzione costante con l'Africa, anzi con il Mediterraneo allargato”, ha sottolineato il ministro ricordando che bisogna “combattere quegli assassini che speculano sul sangue innocente per poter guadagnare i loro illeciti profitti”. (Rin)