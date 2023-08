Banche: Barelli (FI), sistema deve partecipare a crescita Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il sistema bancario "deve partecipare alla crescita del nostro Paese. Forza Italia, sin dall’inizio, ha criticato la decisione della Bce di aumentare i tassi, aumenti che poi si sono riverberati sui tassi dei mutui per i cittadini. Il sistema bancario deve essere pronto a recepire le esigenze del Paese". Lo afferma Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo al Tg4. Lo stesso ha poi aggiunto: "Non sono stati riconosciuti tassi adeguati per le giacenze nei conti correnti dei depositi dei cittadini, e questo è stato molto criticato. Dall’altra parte, è auspicabile che l'esecutivo – lo auspico come capogruppo di un partito che è al governo – apra un dibattito con il sistema bancario per trovare soluzioni omogenee. Noi siamo dalla parte dei cittadini che si sono trovati davanti a rincari enormi dovuti all’aumento dei tassi dei mutui e di quelli che hanno difficoltà ad accedere al credito”, ha concluso Barelli. (Rin)