Migranti: Manfredonia (Acli), ennesima tragedia nel Mediterraneo

- "È una tragedia più silenziosa del solito, quella che si è consumata la scorsa settimana nel Canale di Sicilia: la notizia non ci sarebbe mai giunta se alcuni sopravvissuti, raccolti da una motovedetta della Guardia costiera, non lo avessero raccontato appena giunti a Lampedusa". Lo afferma in una nota Emiliano Manfredonia, presidente delle Acli, che aggiunge: "Quattro naufraghi hanno raccontato la morte di 41 compagni di traversati: ancora una volta giaceranno nella più grande tomba a cielo aperto del nostro tempo, il Mediterraneo. Persone senza volto, senza nome, che le famiglie non potranno mai seppellire: per queste vittime e per tutte quelle che non vediamo e non vedremo mai, una volta di più come Acli chiediamo di smettere questa improduttiva politica di finanziamento di governi autoritari e non rispettosi dei diritti umani, per operare un contenimento degli arrivi con metodi inaccettabili". Inoltre "chiediamo piuttosto che, sia nel Mediterraneo, sia nell'Egeo si riattivi un vero sistema gestito a livello europeo di pattugliamento e di recupero, che garantisca la salvaguardia della vita e dell'integrità dei disperati che al mare affidano la speranza per il futuro loro e dei loro figli", conclude Manfredonia. (Rin)