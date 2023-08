Brasile: Congo e Indonesia si uniscono a Paesi amazzonici su impegno comune per le foreste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una critica all'approccio della comunità internazionale e dei Paesi ricchi i firmatari del documento esprimono "preoccupazione per il mancato rispetto da parte dei Paesi sviluppati dell'impegno di finanziamento allo sviluppo pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo e agli ulteriori 100 miliardi di dollari all'anno in finanziamenti per il finanziamento del clima ai paesi in via di sviluppo" e "invitano i paesi sviluppati a rispettare i loro obblighi di finanziamento del clima, oltre che a contribuire alla mobilitazione di 200 miliardi di dollari all'anno, fino al 2030, previsti dal Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework per l'attuazione di piani e strategie nazionali di azione sulla biodiversità, attraverso la fornitura di nuove risorse finanziarie, aggiuntive, prevedibili e adeguate", prosegue il documento. (segue) (Brb)