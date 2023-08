Usa: Biden firma ordine esecutivo che vieterà alcuni investimenti in Cina per ragioni di sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo che vieterà alcuni investimenti statunitensi in Cina nei settori dei semiconduttori, del cloud computing e dell'intelligenza artificiale. Lo hanno riferito i media internazionali, citando alti funzionari governativi. "L'amministrazione Biden si impegna a mantenere gli Stati Uniti al sicuro e a difendere la sicurezza nazionale proteggendo adeguatamente le tecnologie che sono fondamentali per la prossima generazione di innovazione militare", ha dichiarato il dipartimento del Tesoro in una nota. La dichiarazione ha sottolineato che l'ordine esecutivo era una "azione strettamente mirata" che integrava i controlli sulle esportazioni esistenti.(Was)