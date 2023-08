Sardegna: incendio di luglio nelle campagne di Villacidro, arrestato presunto piromane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il Nucleo investigativo del servizio territoriale di Cagliari del Corpo Forestale ha eseguito oggi una ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di una persona ritenuta responsabile di incendio boschivo doloso. Si tratta di M.B,, 50 anni, operaio pluripregiudicato. Lo scorso 10 luglio, in località Gutturu e Forru in agro comunale di Villacidro, si è verificato un principio di incendio che ha interessato vegetazione secca, in continuità con una vasta superficie boscata. Grazie all'intervento di un mezzo antincendio della Stazione Forestale di Villacidro e di una squadra dei Vigili del Fuoco, l'incendio è stato prontamente domato, scongiurando così il rischio che potesse propagarsi nel vicino bosco. In seguito agli elementi raccolti nell'immediatezza, il Nucleo Investigativo ha accertato gravi indizi di responsabilità nei confronti del 50enne notato a transitare e soffermarsi nel punto di insorgenza dell'incendio e darsi successivamente alla fuga, una volta che le fiamme si sono propagate. (segue) (Rsc)