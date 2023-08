Brasile-Giappone: governi annunciano esenzione reciproca obbligo visto turistico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio di maggio di quest'anno, il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, aveva ripristinato l'obbligo del visto per l'ingresso nel Paese ai cittadini di Australia, Canada, Stati Uniti e Giappone. In una nota, il ministero degli Esteri riferiva che "la decisione è stata presa dopo aver consultato questi quattro paesi sulla possibilità di concedere esenzioni dal visto ai cittadini brasiliani, nel rispetto del principio di reciprocità". Possibilità che non è stata tuttavia concessa, spingendo il governo a ripristinare l'obbligo. Nel 2019, l'ex presidente Jair Bolsonaro aveva a sua volta pubblicato un decreto che rinuncia alla presentazione del visto per i turisti residenti in questi paesi per viaggi fino a 180 giorni. Tuttavia, secondo il governo Lula "l'esenzione era stata stabilita in rottura con lo schema della politica migratoria brasiliana, storicamente basata sui principi di reciprocità e parità di trattamento, secondo cui il Brasile non concede esenzioni unilaterali dai visti, senza reciprocità, ad altri paesi", specificava il ministero nel comunicato. (Brb)