Udc: lasciano i big al Comune di Roma e alla Regione Lazio, partito locale rischia crollo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'origine dell'implosione del partito locale, che ora rischia il crollo, ci sono tensioni sulla gestione della compagine politica territoriale tra i dimissionari e il neo commissario di Udc Lazio, Regino Brachetti, e il segretario nazionale, Lorenzo Cesa. Sia Neri che Di Stefano erano stati chiamati in causa il 13 luglio scorso per la loro assenza a una riunione del coordinamento regionale del partito, alla quale erano stati invitati ma non si erano presentati poiché in contrasto con alcune scelte gestionali del partito sul territorio. In una nota diffusa dall'Unione di centro nazionale, a quella data, il partito aveva precisato: "Si è svolta la riunione del coordinamento regionale dell'Udc della Regione Lazio alla presenza del neo commissario regionale Regino Brachetti e del segretario nazionale Lorenzo Cesa. Si è espresso rammarico per l'assenza del consigliere regionale eletto nella lista di Udc Nazzareno Neri che evidentemente non rispetta gli organismi del partito che gli hanno permesso di concorrere alle elezioni e di essere eletto con 2.500 preferenze su 25.500 voti presi dal partito nel Lazio - si leggeva nella nota del 13 luglio -. Senza spirito polemico il nostro impegno continua convinti che tutti siano utili ma nessuno è indispensabile, soprattutto se alla base dell'impegno non vi è un'autentica adesione fondata sul rispetto della comunità a cui si aderisce". E così, a poca distanza da quell'incontro mancato, Di Stefano, per primo, ha rassegnato le dimissioni. Ma il caso è montato quando altri hanno iniziato a seguire le sue orme. (segue) (Rer)