Libia: inviato Onu Bathily incontra leader militari dell’ovest

- Il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha incontrato il comandante della regione militare della costa occidentale libica, il maggiore generale Salah al Din al Namroush, e alcuni funzionari militari nella città di Zawiya, situata a ovest della capitale Tripoli. Lo ha riferito lo stesso Bathily su X (precedentemente conosciuto come Twitter). Durante l’incontro è stata discussa la situazione della sicurezza e i recente sviluppi nella città e nella regione. Secondo l’inviato Onu, le parti hanno discusso della necessità di riunire le istituzioni militari per raggiungere una pace e una stabilità sostenibili nel Paese nordafricano. Da parte sua, Al Namroush ha assicurato il suo impegno nel contribuire allo svolgimento delle elezioni.(Lit)