Banche: Bernini, tassa per sostenere famiglie e imprese

- “Siamo sempre contrari alle tassazioni però un governo serio, che non sia demagogico, deve sempre fare una valutazione costi e benefici: viviamo un momento drammatico in cui chi soffre di più sono le famiglie fragili e le imprese piccole”. Lo ha affermato il ministro dell’Università e della ricerca, Annamaria Bernini, ai microfoni di “Zona Bianca” su Rete4. “Quello che abbiamo vissuto - ha ricordato - è stato un aumento dei tassi d'interesse sfrenato” e “la Bce ha disposto un aumento dei tassi che ha impattato fortemente sui bilanci delle famiglie” e dunque “dovevamo scegliere” ed “abbiamo detto: non tassiamo contro le banche ma tassiamo per le famiglie, per le imprese, per la riduzione della pressione fiscale, per chi non se lo può permettere”, ha aggiunto il ministro. (Rin)