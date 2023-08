Brasile-Emirati Arabi: Lula incontra presidente Cop28, focus su transizione energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo riferisce la presidenza brasiliana in una nota secondo cui il capo dello stato ha voluto esporre al presidente della Cop28 i risultati "i risultati degli eventi nell'ambito del vertice sull'Amazzonia che si conclude oggi". L'intenzione è infatti che "i Paesi con grandi riserve di foreste tropicali prendano una serie di posizioni definite congiuntamente alla Cop-28, che si terrà a novembre, a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il primo di questi è stato espresso nella Dichiarazione di Belem, pubblicata questo martedì. Il documento con più di 100 paragrafi elenca impegni e priorità per la protezione della foresta e delle sue popolazioni, in ambiti come lo sviluppo sostenibile e la lotta alla fame e alla disuguaglianza". (segue) (Brb)