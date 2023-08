Udc: anche il consigliere regionale Neri prende le distanze dal partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale Nazzareno Neri, eletto con Unione di centro, prende le distanze dal partito e si dice "costretto a rendere pubblico che da questo momento il mio comportamento nei confronti dell’Udc seguirà in tutto quello del consigliere comunale Marco Di Stefano di cui condivido comportamenti e scelte". Neri precisa di essere "rimasto attonito" per "il tenore e i contenuti di una censura della lettera inviata dal segretario politico dell’Udc Lorenzo Cesa al consigliere comunale Marco Di Stefano che già da tempo ha preso le distanze dalle scelte politiche e organizzative di un partito in cui l’unica cosa che si nota è la completa assenza di democrazia, tanto da mancare da più di dieci anni un congresso nazionale, che per statuto dovrebbe essere convocato ogni due anni". Il consigliere regionale chiarisce inoltre che "al pari del consigliere Di Stefano sono stato eletto come indipendente". E infine Neri sottolinea che l’uscita dalla Udc di Di Stefano "autore del ritorno dello scudo crociato in Campidoglio, nella Città Metropolitana di Roma e alla Regione Lazio, spiace molto per l'impegno fino a oggi profuso nel radicamento del partito a Roma e nel Lazio". (Rer)